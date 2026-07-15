Злетіли ворожі бомбардувальники Ту-22М3, – Повітряні сили

Під вечір 15 липня Росія підняла свої бомбардувальники Ту-22М3. Ці літаки потенційно можуть нести ракети типу Х-22.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та моніторингові телеграм-канали.

Яка кількість російських Ту-22М3 злетіла ввечері 15 липня?

Про зліт ворожих Ту-22М3 моніторингові спільноти повідомили після 18:10. За даними телеграм-каналів, попередньо, Росія підняла 4 борти відповідних повітряних суден.

В зоні пуску крилатих ракет Х-22 (до 500 кілометрів) будуть о 19:30. Одеська область – будьте обережні,

– писали монітори.

У телеграм-каналі monitor уточнили, що Ту-22М3 злетіли з аеродрому "Енгельс". Літаки рухаються південним курсом у напрямку Азовського моря.

О 19:04 Повітряні сили підтвердили зліт ворожих літаків.

Зліт групи із 4 бортів Ту-22М3 з аеродрому "Енгельс-2". Існує загроза пусків ракет Х-22 із південного напрямку. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

– написали військові.

Нагадаємо, російська армія атакувала Одесу ракетами вранці 15 липня. Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинули 3 людини, ще 8 – зазнали поранень.

Також руйнувань зазнав семиповерховий житловий будинок. Окрім того, через атаку пошкоджена нежитлова будівля та газова магістраль. На місці удару виникла пожежа – її оперативно ліквідували.