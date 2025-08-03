2 серпня над акваторією Чорного моря зафіксували російський надзвуковий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Поява цього літака вперше за довгий час стала нестандартною ситуацією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника Військово-морських Сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

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Що означає ситуація над Чорним морем?

Після появи бомбардувальника Ту-22М3 над акваторією Чорного моря відбулися пуски ракет, а в Миколаєві та Херсоні пролунали вибухи.

Я навіть зараз не готовий пригадати, коли востаннє їх (літаки стратегічної авіації, – 24 Канал) тут бачили. Це були тоді носії "Кинджалів", й здебільше то були сигнали навіть не для нас, а для тих подій, які відбувалися у Середземномор'ї. Тому та ситуація, яка була озвучена (поява бомбардувальника Ту-22М3, – 24 Канал), трохи нестандартна,

– пояснив Дмитро Плетенчук.

Речник ВМС також наголосив, що наразі ця ситуація аналізується.

До того ж, за його словами, над акваторією Чорного моря спостерігається висока активність російської авіації: щодоби фіксують десятки вильотів літаків, гелікоптерів і запусків різних типів дронів. Щодо найменування безпілотників, то це моделі від найстаріших до найновіших зразків.

Росія також задіює широкий спектр авіаційної техніки – від застарілих літаків Бе-12 і Бе-200 до сучасного винищувача п'ятого покоління Су-57. Кожен із них виконує власні завдання: частину застосовують для розвідки, частину – для патрулювання, а у протидроновій боротьбі переважно використовують гелікоптери.

Дмитро Плетенчук додав, що для завдання ударів застосовується тактична авіація, "а от стратегічна авіація – тут нечастий гість".