"Планери зношуються": у Повітряних силах оцінили ресурс російської авіації

Ворог продовжує завдавати ударів по Україні за допомогою літальних апаратів. Однак кожна наступна атака стає все менш "масованою" – себто "ресурсоспросожність" російської авіації поступово вичерпується. Зокрема, уже не працюють на повну силу навіть Ту-95.

У ніч проти 1 травня окупанти випустили по нашій державі 18 ракет Х-101/Х-555 за допомогою дев'яти літаків Ту-95 та двох Ту-160. Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат прокоментував це в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал.

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Винна "бавовна"

Власне, Ігнат погодився з тим, що "бавовна" на аеродромах в Енгельсі та в Рязані ще наприкінці минулого року завдала чимало клопотів для загарбників. Через це їм довелось змінити дислокацію літальних апаратів, зокрема, "славнозвісних" Ту-95.

Збільшення відстані посилило навантаження на авіасудна, тому й у ніч проти 1 травня з кожної такої "Ту-шки" Росія випустила всього по 2-3 ракети, хоча борт теоретично міг переносити аж 8 одиниць крилатих ракет.

З іншого боку, це для їхніх екіпажів, для їхньої стратегічної авіації – це таке собі тренування. Льотчики завжди повинні підтримувати свої навички. Таким чином вони інколи злітають без завдання ударів – ми це називаємо імітуванням. Цього разу кожен літак по ракеті пустив,

– констатував речник.

Окрім того, він зазначив, що противник ледь не постійно підіймає тактичну авіацію в небо задля завдання ударів або просто навчань. Однак слід також розуміти, що літаки окупантів не є "суперінноваційними" та сучасними.

Усе "найкраще" з СРСР

Як відомо, в деяких ракетах, збитих українською ППО, знаходять чіпи та електроніку, яким по 40 років. Очевидно, не краща ситуація з російськими літаками, адже вони усі – радянського зразка.

Безумовно, планер, який був випущений в далекому Радянському Союзі, буде зношуватися. Однак є можливість їх ремонтувати – продовжувати їх ресурс. Це так називається,

– наголосив Ігнат.

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Варто додати, що ще однією причиною, чому російські атаки не є такими дуже "масованими" та руйнівними, – ефективна робота української ППО.

Як зазначив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, нашій протиповітряній обороні вдалось ліквідувати 15 з 18 крилатих ракет, що Росія запустила у ніч проти 1 травня.