Скільки Ту-95МС готові до атак будь-якої миті: Світан оцінив ризики

Наразі Росія має у своєму розпорядженні 18 дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-96МС. Всі вони розташовані на трьох аеродромах в європейській частині Росії: на "Оленьї", а також в "Дягілево" та "Енгельсі. Але не всі перебувають у стані повної боєготовності.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, наголосивши на тому, що більше українцям загрожують балістичні ракети через дуже короткий час підльоту до території України.

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Росіяни у стані бойової готовності

За словами Світана, на аеродромі "Оленья" розташовані 12 Ту-95МС, саме вони вже споряджені ракетами. Втім, у стані повної боєготовності повітряні судна Росії перебувають вже тривалий час.

"Можна очікувати серйозної атаки будь-якої миті. Але ці літаки в стані повної готовності стоять вже декілька тижнів. Якщо вони споряджені, але не завдають удар, то є якась причина. Вона, на мій погляд, не у технологічній площині", – сказав Світан.

Серед ймовірних причин полковник ЗСУ у запасі назвав політичний чинник, який впливає на рішення росіян. Щодо загрози для України, сказав, до атак слід бути готовими завжди. Надто це стосується балістичного озброєння, яке набагато швидше за крилаті ракети дістається території України.

Треба бути постійно готовими до повітряної атаки. Особливо балістичними ракетами, бо в них час підльоту критично малий. А про підліт Ту-95 нас попередять за кілька годин, і десь за годину до пусків ракет,

– зауважив військовий експерт.

Окрім того, Роман Світан наголосив на необхідності максимального захисту об'єктів енергетики та повної готовності цих об'єктів до опалювального сезону. Адже з настанням стабільно холодної погоди загроза для української енергетики з боку Росії зросте.