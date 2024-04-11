Ту-95МС здійснили маневр в районі пускових рубежів: ймовірні пуски ракет

Ворог не полишає спроб атакувати Україну з повітря. У ніч проти 11 квітня Повітряні сили повідомили про ймовірні пуски ракет з стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Після 1:00 у Повітряних силах повідомили про виліт близько 7 бортів Ту-95МС з аеродрому Оленья у Росії. Бомбардувальники почали рух у напрямку пускових рубежів.

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Коли ракети можуть досягнути України

Вже о 3:49 з'явилася інформація про ймовірні пуски крилатих ракет. "Якщо пуски реальні, розрахунковий час входження ракет в повітряний простір України буде 04.15 – 04.30. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", – написали у Повітряних силах.

Пізніше там уточнили, що за уточненими даними у повітрі близько 9 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Головне про літаки Ту-95МС

Ту-95МС є носіями крилатих ракет Х-101, Х-555 та Х-55. Ворог регулярно використовує ці літаки під час масованих ракетних атаки по Україні. За перші чотири місяці 2024 року росіяни вже понад 10 разів масовано били по території нашої країни.

На початку квітня Україна атакувала безпілотниками аеродроми в Енгельсі, Єйську та Курську. За інформацією джерел 24 Каналу, тоді було пошкоджено щонайменше 3 Ту-95МС на військовому аеродромі Енгельс-2.

Небезпека ще й через дрони

Окрім цього, зберігається й загроза атаки "Шахедами". Актуальна інформація щодо руху ворожих дронів станом на 4:31: