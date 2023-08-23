Мережа обурюється: в Українці обладнали укриття для дітей, але з туалетами без дверей

В Україні продовжують облаштувати укриття, зокрема, в навчальних закладах різних рівнів. Однак не завжди це роблять так, як би хотілось людям. Зокрема, спалахнув скандал через туалет в одному з дитячих садочків, оскільки там кабінки обладнали без дверей.

Невдовзі розпочнеться новий навчальний рік. Зокрема, у місті Українка Обухівського району Київської області. Саме через туалети в новоствореному укритті дитячого садочку "Хоровод" міста спалахнув скандал.

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Скандал через укриття в Українці

Власне, ще 17 серпня міський голова Українки Олександр Туренко у своїх соціальних мережах повідомив про облаштування нового укриття з туалетами. За його словами, було пророблену чималу роботу, аби діти відчували себе в безпеці під час тривог.

На завершальному етапі реконструкція укриття в "Хороводі". Цей дошкільний заклад функціонує з 1968-го року. Підвальне приміщення відтоді не ремонтувалось. А наразі, коли в країні війна, йдеться про укриття, а не звичайний підвал. Відповідно, обсяг роботи був складний і великий: доводилось робити заглиблення, реконструювати стіни, стелю, підлогу, встановлювати санвузол, вентиляцію, протипожежні двері, освітлення.

Однак користувачі мережі запевняють, що туалетами в цьому укритті просто-таки неможливо користуватися, оскільки вони не мають дверей.

В Українці обладнали укриття з туалетами без дверей / Фото Олександра Туренка

"Чому не можна заразу робити нормальні перегородки з дверима в туалетних кімнатах? Це не великі витрати. От посадити на той унітаз посадовців зразу двох поряд за компанію, а поряд ще двох поставити руки мити. Коли вже почнуть думати, а потім робити?" – написала Наталія Щеголенко.

Зауважимо, що її коментар видалили, проте зберігся скриншот, на якому можна прочитати ці слова жінки.



Коментар Наталії було видалено / Скриншот зі ЗМІ

Згадаємо наостанок, декілька місяців спалахнув скандал через те, що Дніпровська районна адміністрація Києва хотіла закупити барабани в укриття для дітей за 890 тисяч гривень. Після публічного розголосу та обурення людей договір щодо цього було розірвано.