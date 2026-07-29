Про це повідомляють російські ЗМІ.

Що відомо про замах?

Замах стався вночі 29 липня в під'їзді багатоповерхового будинку на вулиці Міхєєва. Нападник заздалегідь чатував на Черезова та відкрив вогонь на сходовому майданчику четвертого поверху.

Кілер тричі вистрілив у керівника підприємства. Постріли почула дружина потерпілого, яка вибігла до під'їзду, побачила пораненого чоловіка та викликала швидку допомогу. Черезова госпіталізували, а нападника оголосили в розшук.

"Російська лабораторія повітряного транспорту" була зареєстрована у 2022 році. Офіційно підприємство спеціалізується на наукових дослідженнях і розробках у сфері природничих та технічних наук, однак також займається виробництвом і постачанням безпілотних авіаційних систем.

За даними російських ЗМІ, нещодавно компанія виграла два державні тендери на загальну суму 29,7 мільйона рублів. Контракти передбачають постачання 337 комплектів для складання мультироторних безпілотників та 17 комплектів систем керування для Воронезького державного технічного університету, де їх планували використовувати під час наукових досліджень.

Нагадаємо, у Хабаровському краї Росії 28 квітня стався замах на генерал-майора Азатбека Омурбекова, якого пов'язують із воєнними злочинами під час окупації Бучі у 2022 році. Вибуховий пристрій спрацював у поштовій скриньці на сходовій клітці житлового будинку у військовому гарнізоні селища Князе-Волконське-1.

Унаслідок вибуху загинув підполковник Кузьменко – командир батальйону навчального зв'язку, також повідомляється про кількох постраждалих. Стан самого Омурбекова наразі залишається невідомим, а інформацію про інцидент, за твердженням розслідувачів, намагаються приховати.

Саме Омурбеков у 2022 році командував 64-ю окремою мотострілецькою бригадою, військовослужбовців якої пов'язують зі злочинами проти мирного населення у Бучі. Попри міжнародні санкції, згодом Володимир Путін присвоїв Омурбекову звання "героя Росії".