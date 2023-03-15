Російська пропаганда активізує свою агентуру в американському політикумі – ренегатів Демократичної партії.

Як Росія хоче підірвати підтримку України у США

Думаю, всі чудово знають про "російський пул" у Республіканській партії. Його більшість становлять трампісти. Агенти Кремля є і серед демократів.

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Наразі Кремль запускає у США масштабну антиукраїнську кампанію, яка покликана підірвати довіру та дискредитувати Україну в очах простих американців. Такі дії мають сформувати електоральні погляди у США, орієнтовані на антиукраїнську риторику.

Тобто той із політиків, хто підтримує Україну, повинен мати менше шансів на голоси виборців, що у передвиборчий період для багатьох політиків є критичним значенням. Таким чином через ретрансляцію українофобії в США, використовуючи обидві партії, Кремль планує підірвати підтримку України.

Основним ретранслятором українофобії має стати Тулсі Габбард. І хоча вона зараз не є демократкою, а перебіжницею до табору противників, та ще й у табір "трампістів", на неї покладуть обов'язки щодо формування антиукраїнського пулу в Демпартії, через наявні контакти.

Зашквари Габбард

Ця пані вже неодноразово зашкварювалася своїми висловлюваннями. Однак при цьому вона не лише залишалася при владі, а й зовсім не несла юридичну відповідальність за ретрансльовану брехню, в якій так і проглядалися наративи Кремля.

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Так, Габбард у 2012 році була прихильницею зняття економічних санкцій з Ірану.

У 2013 році вона виступила проти підтримки США повстанців у Сирії, які боролися з диктатурою Башара Асада. Після цього вона регулярно брала участь у блокуванні проєктів допомоги повстанців.

Зокрема, у 2016 році Габбард усіляко перешкоджала створенню в Сирії безпольотної зони, в чому критично не була зацікавлена Росія. Російська авіація вже тоді масово бомбила лікарні, школи та житлові квартали в районах, які не контролюються військами Башара Асада.

Коли почалося повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, Габбард заявила, що це Захід "спровокував" Путіна на війну, зокрема (увага) розміщенням в Україні "біолабораторій", які розробляли біологічну зброю.

Так, навіть у Демократичній партії США опинився свій "Медведчук".

Найближчим часом Габбард братиме активну участь у дискредитації України через критику політики Джо Байдена, а також поширення наративів російської пропаганди через американські ЗМІ. Також очікується активізація інших демократичних "шісток" Кремля в США.

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Саме Габбард має займатися комунікацією українофобського пулу в лавах Демократичної партії, по суті не бувши частиною цієї політичної сили. Причому, зважаючи на все, не бувши вже дуже давно.

Дуже цікаво, коли саме її завербували.