Київ накрив сильний туман, видимість майже нульова: кадри зі столиці

Київ накрив туман, який суттєво впливає на видимість. У столиці водіїв просять бути дуже обережними.

У Києві спостерігають погіршення погоди. У мережі діляться кадрами густого туману, який накрив столицю, передає 24 Канал.

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Видимість майже нульова

На трасі Київ Одеса через туман дуже погана видимість. Власне, вона майже нульова. Водіїв просять не розганятись на дорозі та бути обережними, щоб уникнути дорожньо-транспортних пригод. Закликають тримати безпечну дистанцію між автомобілями.

На трасі дуже погана видимість: дивіться відео

Крізь туман важко що-небудь роздивитись, тому така погода є небезпечною. У місцевих телеграм-каналах пишуть, що не видно взагалі нічого.



Київ накрив туман / фото з місцевих телеграм-каналів

Видимість суттєво порушена, тож це створює ризики і для пішоходів. У таких умовах особливо важливо бути обережними та дотримуватись правил дорожнього руху.



Видимість у столиці дуже погана / фото з місцевих телеграм-каналів

Напередодні влада попереджала, що столицю може накрити туман. Він буде зберігатись всю першу половину дня 11 жовтня. Тоді зазначали, що видимість буде 200-500 метрів.