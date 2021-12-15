Туман, ожеледиця та лавини: в Україні оголосили штормове попередження

В Україні у четвер, 16 грудня, прогнозують погіршення погодних умов. В західних і східних регіонах очікують туман, а у Карпатах існує ризик сходження лавин.

Штормове попередження

Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про ожеледицю на дорогах країни.

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16 грудня вночі та вранці у західних та східних областях туман, видимість 200 – 500 метрів,

– зазначили рятувальники.



В Україні оголосили штормове попередження / Дані Укргідрометцентру

Сніголавинна небезпека у Карпатах

У зв'язку з iнтенсивним приростом снiгового покриву 15 – 16 грудня на високогір'ї Прикарпаття та Закарпаття та у середньогір'ї Львівської області утримуватиметься помірна сніголавинна небезпека.

У відділі гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру попередили громадян про 2 рівень небезпеки.

Лавина – це маса снігу, яка сходить з вершини зі швидкістю від 20 метрів на секунду. Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) – можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях на вказаних схилах.



Що робити під час сходження лавини / Інфографіка 24 каналу

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