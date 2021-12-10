Тупицький б'ється в істериці, – Шабунін про нові санкції США

США ввели санкції проти трьох українців, серед них – Олександр Тупицький. Наразі ексголова Конституційного Суду, ймовірно, розуміє, що через такі обмеження його позиція може погіршитися.

Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. За його словами, в історії з санкціями проти Тупицького є слабкість.

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"Чорна мітка" для Тупицького

"З Тупицьким – складніше. Він теж б'ється в істериці, думає, що це фейкова інформація (щодо санкцій – 24 канал), розміщена на офіційному сайті Держдепу США. Тут заборона в'їзду", – сказав Віталій Шабунін.

Водночас він додав, що наразі незрозуміло, через що саме нервує Олександр Тупицький. Шабунін припустив, що, можливо, мовиться про американську компанію його дружини, але там не було багато грошей.

Він розуміє, що це (санкції США – 24 канал) – "чорна мітка", що в цивілізованому світі ніхто з ним більше не матиме справи. Віталій Шабунін Голова Центру протидії корупції

Водночас Віталій Шабунін зазначив, що слабкість історії з Тупицьким в тому, що заборона на в'їзд в США є не надто значною проблемою.

Важче Портнову, – Шабунін

За словами голови Центру протидії корупції, наразі через санкції Сполучених Штатів Америки – важче Андрію Портнову.

Згідно з інформацією Віталія Шабуніна, через подібні санкції США проблема не лише зі статками закордоном, а й у тому, що жоден український банк не хоче мати з підсанкційними особами нічого спільного.

Аби банк міг мати транзакції з американським доларом, (це велика частина транзакцій банку) потрібно мати кореспондентський рахунок в американському. Якщо український банк обслуговує підсанкційну в США особу, то в нього можуть бути проблеми з американськими колегами. Віталій Шабунін Голова Центру протидії корупції

Шабунін додав, що у подібних економічних санкціях мовиться навіть не про статки на Заході, а про проблеми з банківською системою вже в Україні.

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