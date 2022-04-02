Туреччина готова допомогти в евакуації жителів Маріуполя морем

Вже понад місяць український Маріуполь перебуває у блокаді. Російські окупанти постійно перешкоджають в евакуації мирних жителів.

Туреччина також спостерігає за тим, що відбувається в місті, й готова виділити судна для евакуації морем. Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар.

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Туреччина готова виділити судна для евакуації жителів Маріуполя морем

За словами Акара, турецька сторона у цьому питанні координує свої дії зі структурами Росії та України.

Так, ця ініціатива була доведена до відома військового аташе РФ у Туреччині, й передана російським інстанціям і з лінії військового аташе Туреччини у Москві. Також Анкара координує свої зусилля по лінії військового аташе в Україні.

Для запобігання подальшому кровопролиттю та відновленню стабільності, важливо негайно оголосити про припинення вогню,

– підкреслив Акар.

Турецький міністр додав, що активно контактує з Росією та Україною щодо безпечного виходу турецьких суден з українських портів.

Крім того, Акар зазначив, що Туреччина продовжує постачання гуманітарної допомоги українському народові.

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