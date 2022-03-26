Туреччина готова прийняти підсанкційних російських олігархів

На тлі вторгнення Росії в Україну весь світ запроваджує санкції проти агресора. Вони поширюються й на російських олігархів.

Втім, як сьогодні заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, країна готова прийняти їх у себе. Про це він сказав на Дохійському форумі, відповідаючи на запитання американського каналу SNBC.

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Туреччина запрошує російських олігархів, що потрапили під санкції

Так, ті російські олігархи, які зараз намагаються врятувати арештоване майно, можуть продовжити свою діяльність у Туреччині.

Ми запроваджуємо ті санкції, які схвалила ООН. Тож, якщо хтось з росіян хоче приїхати до Туреччини, він може приїхати до Туреччини, не проблема,

– заявив він.

Чавушоглу додав, якщо цей бізнес буде легальний та не суперечитиме міжнародному праву, то він розгляне надання права на ведення бізнесу такому громадянину Росії.

Приводом для такого запитання стало прибуття до Туреччини двох розкішних яхт Романа Абрамовича, які олігарх встиг вивести з європейських портів.

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