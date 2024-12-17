Можуть готуватися до наступу: Туреччина накопичує сили біля кордонів Сирії, – WSJ

Туреччина проводить масштабне нарощування військових сил на кордоні з Сирією. Це викликає побоювання щодо можливого вторгнення на території, контрольовані підтримуваними США сирійськими курдами.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal. Нарощування військової присутності нагадує дії Туреччини перед її вторгненням у північно-східну Сирію у 2019 році.

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Туреччина накопичує війська поблизу кордону із Сирією

За словами високопосадовців США, уздовж сирійсько-турецького кордону в районі міста Кобані помічені великі скупчення турецьких командос, артилерії та бійців союзних мілітаризованих формувань. За словами одного з представників США, турецька операція через кордон може бути неминучою.

Ми пильно стежимо за ситуацією і наполягаємо на стриманості,

– заявив один із представників США.

Ільхам Ахмед, посадовиця адміністрації сирійських курдів, звернулася до новообраного президента Дональда Трампа з проханням вплинути на президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, щоб запобігти вторгненню.

"Мета Туреччини – встановити фактичний контроль над нашою землею до вашого вступу на посаду, змусивши вас взаємодіяти з ними як із володарями нашої території", – написала Ахмед у листі до Трампа.

У виданні нагадали, що держсекретар Ентоні Блінкен минулого тижня здійснив візит до Туреччини, де обговорював з Ердоганом перспективи майбутнього Сирії та намагався отримати гарантії обмеження Анкарою дій проти курдських бійців.

До чого курди закликають Трампа

Втім, переговори щодо припинення вогню, які США організували між сирійськими курдами та підтримуваними Туреччиною повстанцями в місті Кобані, завершилися у понеділок безрезультатно. Про це повідомив представник СДС, зазначивши також про "значне скупчення військових сил" з обох боків міста.

З-за кордону ми вже бачимо, як турецькі сили концентруються, і наші мирні жителі живуть у постійному страху перед неминучою смертю та руйнуваннями,

– написала Ахмед.

Попри те, що Трамп офіційно вступить на посаду лише 20 січня, Ахмед закликала його використати свій "унікальний підхід до дипломатії" для того, щоб переконати Ердогана відмовитися від запланованої військової операції. Вона також нагадала про попередню зустріч, під час якої Трамп запевнив, що "Сполучені Штати не покинуть курдів".