Буде загострення з росією, – дослідник спрогнозував наслідки входу Туреччини в Сирію

Президент Туреччини Реджеп Ердоган у червні заявив про початок нової операції на півночі Сирії. Він думав, що домовився із Заходом щодо цього, але тепер в нього знову патова ситуація. Які будуть наслідки входу Туреччини в Сирію – читайте у статті.

Про це 24 каналу сказав заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Він каже, що гра Ердогана не закінчилася, бо американці знову сказали йому "ні" щодо вторгнення в Сирію.

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Чи наважиться Ердоган піти в Сирію

За словами експерта, є шанси, що Туреччина нападе на Сирію. "Він може відважитися на такий крок. Я вважаю, що шанси є, більше 50%", – сказав Сергій Данилов.

Через це у нього буде чергове загострення з росією. Але це не буде означати, що з окремих спільних питань вони припинять домовлятися. Але загострення буде, це відіб'ється на Чорноморському басейні та відносинах з путіним,

– заявив Данилов.

Він зазначив, що також ймовірно, що знову виникнуть гострі суперечки з Іраном, адже за останні три роки іранські спецслужби намагалися вбити ізраїльських туристів у Стамбулі, вбивали дисидентів тощо.

"Тому в Ердогана знову буде багато зовнішньополітичних проблем", – додав експерт.

Данилов про можливе вторгнення Туреччини в Сирію: відео