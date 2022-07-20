Буде загострення з росією, – дослідник спрогнозував наслідки входу Туреччини в Сирію
Президент Туреччини Реджеп Ердоган у червні заявив про початок нової операції на півночі Сирії. Він думав, що домовився із Заходом щодо цього, але тепер в нього знову патова ситуація. Які будуть наслідки входу Туреччини в Сирію – читайте у статті.
Про це 24 каналу сказав заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Він каже, що гра Ердогана не закінчилася, бо американці знову сказали йому "ні" щодо вторгнення в Сирію.
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Чи наважиться Ердоган піти в Сирію
За словами експерта, є шанси, що Туреччина нападе на Сирію. "Він може відважитися на такий крок. Я вважаю, що шанси є, більше 50%", – сказав Сергій Данилов.
Через це у нього буде чергове загострення з росією. Але це не буде означати, що з окремих спільних питань вони припинять домовлятися. Але загострення буде, це відіб'ється на Чорноморському басейні та відносинах з путіним,
– заявив Данилов.
Він зазначив, що також ймовірно, що знову виникнуть гострі суперечки з Іраном, адже за останні три роки іранські спецслужби намагалися вбити ізраїльських туристів у Стамбулі, вбивали дисидентів тощо.
"Тому в Ердогана знову буде багато зовнішньополітичних проблем", – додав експерт.
Данилов про можливе вторгнення Туреччини в Сирію: відео
- Нещодавно Ердоган пообіцяв нову спецоперацію в Сирії. Президент Туреччини хоче воювати проти Сил самооборони сирійських курдів YPG на півночі Сирії, які підтримуються США. Анкара вважає їх терористичним угрупованням й вважає, що вони несуть загрозу для країни.
- Раніше турецькі військові джерела кажуть, що російські війська, які мали другу за чисельністю присутність у Таль-Ріфааті, зараз значною мірою покинули цей район.