Туреччина не пропустить передані Британією тральщики: як відреагували у ВМС України

Туреччина не хоче пропускати у Чорне море мінні тральщики для нашої держави. У ВМС України пояснили позицію Анкари.

Речник Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в етері телемарафону відреагував на позицію Туреччини. Журналісти у нього поцікавилися, чи планували в Україні використовувати ці кораблі до завершення активних бойових дій, передає 24 Канал.

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Що розповіли у ВМС

Плетенчук дав зрозуміти, що Київ не подавав Анкарі запиту на пропуск до Чорного моря двох мінних тральщиків.

ВМС запиту на прохід цих кораблів не залишали Турецькій Республіці, по-перше. По-друге, включно з дією Конвенції Монтре, іншого варіанту очікувати в принципі не слід було. Відповідно, можу лише підтвердити, що таких намірів у нас не було,

– пояснив він.

Речник ВМС ЗСУ наголосив, що російські військові кораблі Анкара теж не пропускає до Чорного моря. За його словами, Туреччина у цьому сенсі демонструє абсолютний паритет. Плетенчук зауважив, що жодних приводів для "зради" тут немає.

Що цьому передувало

Велика Британія нещодавно подарувала Україні мінні тральщики. Деякі ЗМІ писали, що Анкара нібито дозволила цим кораблям пройти у Чорне море.

Однак Центр по боротьбі з дезінформацією Турецької Республіки спростував ці чутки. Там наголосили, що Туреччина пропустить ці мінно-пошукові кораблі лише після завершення російсько-української війни.

Раніше Плетенчук вже попереджав, що Україна не зможе ввести у Чорне море свої військові кораблі. Все через повномасштабну війну, розв'язану Росією проти нашої держави.

Як пояснив речник ВМС, Туреччина не може пропускати військові кораблі тих країн, які ведуть війну. Згідно із Конвенцією Монтре, Анкара має право забороняти прохід через протоки будь-яких військових кораблів під час війни, у якій вона саме не бере участь. Крім того, Туреччина може забороняти прохід таких кораблів, якщо вона вважатиме, що їй самій загрожує війна.