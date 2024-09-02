Туреччина офіційно подала заявку на вступ в БРІКС, – Bloomberg

Кілька місяців тому Туреччина подала заявку на приєднання до БРІКС. Зазначається, що причиною є відсутність прогресу щодо приєднання до Євросоюзу.

Про це повідомляють джерела видання Bloomberg на умовах анонімності. МЗС Туреччини та адміністрація Ердогана відмовилися офіційно коментувати інформацію.

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Туреччина хоче долучитися до БРІКС

Як пишуть журналісти, Туреччина прагне зміцнити свій глобальний вплив і налагодити нові зв’язки за межами традиційних західних союзників. Стверджується, що адміністрація Реджепа Ердогана вважає, що геополітичний центр тяжіння відходить від розвинутих економік.

Рішення Туреччини долучитися до БРІКС відображає її прагнення розвивати зв’язки з усіма сторонами багатополярного світу, водночас виконуючи свої зобов’язання як ключового члена НАТО.

Заявка також є частково результатом розбіжностей з іншими членами НАТО після того, як Туреччина підтримувала тісні зв’язки з Росією після її вторгнення в Україну в 2022 році,

– пише Bloomberg.

Питання про розширення БРІКС можуть обговорити під час саміту в Казані, що запланований на 22 – 24 жовтня. Окрім Туреччини, бажання долучитися до блоку висловили Малазія, Таїланд та Азербайджан. На початку 2024 року до БРІКС долучилися 4 нові країни – Іран, Об’єднані Арабські Емірати, Ефіопія та Єгипет.