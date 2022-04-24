Туреччина оголосила про закриття неба для російських літаків, які прямують до Сирії, – ЗМІ

Росіяни більше не зможуть літати до Сирії через Туреччину. Агресору доведеться шукати інші шляхи польоту винищувачів та навіть цивільної авіації.

Російські окупанти більше не зможуть літати в Сирію через Туреччину. Стамбул вирішив завдати агресору потужного удару.

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Закриття неба для росіян

Туреччина закриває небо для військових та цивільних літаків Росії, які триматимуть курс на Сирію. Про це вже заявив очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Повідомляється, що Туреччина вирішила не оновлювати дозвіл на такі рейси, які надавала кожні три місяці. Причину свого рішення Стамбул наразі не повідомляє.

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