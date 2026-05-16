"Думали, що вибух газу": у Туреччині впав невідомий дрон

У турецькому місті Самсун зафіксовано падіння невідомого безпілотника, що спричинило пошкодження житлових будівель. Інцидент викликав паніку серед місцевих жителів.

Наразі правоохоронці Туреччини встановлюють всі деталі події та кому може належати цей дрон. Про інцидент повідомляють низка турецьких ЗМІ.

Що відомо про падіння невідомого дрону в Туреччині?

У турецькому місті Самсун у районі Ілкадим вранці впав невідомий безпілотник, що спричинило паніку серед місцевих жителів та призвело до пошкоджень у кількох будинках.

Інцидент стався близько 6:30 ранку. Мешканці району прокинулися від потужного вибухоподібного звуку та спочатку припустили, що стався вибух газу. Після цього в деяких будинках було зафіксовано розбиті вікна та інші пошкодження.

Я почула вибух і дуже злякалася. Через панічні атаки одразу підбігла до вікна. Коли визирнула на вулицю, побачила дим, що підіймався з будівлі навпроти. Спочатку ми подумали, що стався вибух газу. Звук був дуже дивний, тому всі сильно перелякалися,

– розповіла місцева мешканка.

Невідомий дрон впав у Туреччині: дивіться відео

На місце події оперативно прибули поліція, медики та пожежники. Територію було оточено, а правоохоронці розпочали огляд уламків безпілотника, який, за попередніми оцінками, міг важити близько 25 кілограмів. Розмах крил безпілотника становить приблизно 1 метр та він має окрему хвостову частину. За даними місцевих служб, внаслідок інциденту постраждалих немає.

Поліція Туреччини встановлює походження дрона, його тип і обставини падіння.

У яких інших країнах фіксували падіння дронів?

25 квітня стало відомо, що на території Румунії впали два російські дрони. Це сталося під час масованої атаки на Україну, й відомо що пошкодили господарчу будівлю та лінію електропередач. Тоді, МЗС Румунії викликало російського посла, який мав пояснити інцидент.

12 квітня на морському узбережжі в Естонії знайшли уламок дрона. Попередньо встановлено, що він може бути українським. Поліція заявила, що крило дрона на узбережжя викинули морські хвилі. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Раніше, 19 грудня 2025 року, в турецькій провінції Коджаелі поблизу Стамбула виявили безпілотник російського виробництва "Орлан-10". Відомо, що це вже не вперше. Ймовірно безпілотник здійснював розвідку.