Вступ Швеції до НАТО: Туреччина погодилася розглянути заявку

Туреччина погодилась схвалити вступ Швеції до НАТО "якнайшвидше". Генсек Альянсу також наголосив, що країна вже виконала усі умови меморандуму, укладеного на минулорічному саміті.

Про це повідомив Єнс Столтенберг у соцмережах. Окрім того, Швеція пообіцяла допомогти Туреччині зі зближенням у ЄС в обмін на вступ до НАТО.

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Туреччина погодилася на членство Швеції

Я щойно провів конструктивну зустріч з президентом Ердоганом та прем'єр-міністром Крістерссоном і радий повідомити, що в результаті президент Туреччини погодився якнайшвидше направити протокол приєднання Швеції до Великих національних зборів та тісно співпрацювати для забезпечення ратифікації,

– заявив Столтенберг.

Генсек НАТО також додав, що Швеція вже виконала всі умови меморандуму, аби задовольнити занепокоєння Туреччини в питанні безпеки. Мовиться про зміну конституції та зняття заборони на експорт зброї до Анкари.

"Швеція й Туреччина погодились сьогодні укласти двосторонній безпековий компакт. НАТО також значно посилить свою роботу в цій сфері, тож я вперше засную у штаб-квартирі НАТО посаду спецкоординатора з питань контртероризму", – повідомив на брифінгу Столтенберг.

Так, Швеція стане 32-ю країною-членом Альянсу, як тільки Туреччина ратифікує протокол щодо вступу. Також заявку має розглянути й Угорщина, яка координує свою позицію у цьому питанні з Туреччиною.

Телеканал CNN Türk стверджує, що заявку про вступ Швеції до НАТО, швидше за все, парламент Туреччини схвалить на осінній сесії.

Швеція планує допомогти Туреччині

У межах співпраці щодо якнайшвидшого розгляду Туреччиною заявки на вступ Швеції до НАТО між країнами виникла домовленність. Так, Стокгольм допомагатиме Анкарі зблизитися з Європейським Союзом. Про це під час брифінгу також повідомив Єнс Столтенберг.

За словами генсека НАТО, Швеція як член ЄС погодилася активно підтримувати зусилля Туреччини з відродження процесу вступу до ЄС. Окрім того, також Стокгольм планує допомогти в модернізації митного союзу Туреччини та ЄС та візовій лібералізації.

Разом з тим, Столтенберг наголосив, що НАТО не причетний до відносин Туреччини та Євросоюзу. Проте Швеція як член ЄС може сприяти покращенню.

Байден прокоментував рішення Ердогана

На сайті Білого дому оприлюднили заяву Джо Байдена щодо розблокування Туреччиною заявки Швеції на вступ до НАТО. Президент США привітав рішення Ердогана. Окрім того, Байден наголосив, що готовий співпрацювати з Туреччиною над посиленням оборони в євроатлантичному регіоні.

Я з нетерпінням чекаю можливості вітати прем'єр-міністра Крістерссона та Швецію, як нашого 32-го союзника по НАТО. І я дякую Генеральному секретарю Столтенбергу за його стійке керівництво,

– заявив Байден.