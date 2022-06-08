Туреччина поставила 10 вимог Швеції та Фінляндії щодо членства в НАТО, – ЗМІ

Туреччина вирішила скористатися своїм членством в НАТО, щоб розібратися зі противниками, які знайшли прихисток у Швеції та Фінляндії. Тепер ці дві країни опинилися перед непростим вибором.

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО мають погодити всі країни-члени Альянсу. В тому числі і Туреччина. Однак в офіційної Анкари зібралося чимало претензій до цих країн. І тепер Туреччина вирішила скористатися моментом, щоб з цим розібратися.

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Видання Yeni Şafak пише про те, що Туреччина направила Швеції та Фінляндії список з десяти вимог до країн. Після їх прийняття країна надасть згоду на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

Чи не головна тема в цих вимогах – ситуація щодо організацій, які в Туреччині визнані терористичними. Серед них Робітнича партія Курдистану (РПК), Революційна народно-визвольна партія – фронт (РНВП-Ф), Ісламська держава (ІДІЛ), Рух Фетхуллаха Гюлена та їх різноманітні філії. Частина з цих організацій знайшла прихисток саме у Швеції та Фінляндії, де ведуть активну діяльність. А Фетхуллаха Гюлена президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган звинувачує у причетності до спроби державного заколоту 2016 року. Сам проповідник мешкає в США та має чималу армію прихильників.

Відтак Туреччина виступає з вимогою закрити діяльність цих організацій у Швеції та Фінляндії, в тому числі заморозити їх активи, закрити сайти та ЗМІ, заборонити показувати їх символіку. Також серед вимог – депортації та екстрадиції осіб, підозрюваних у зв'язках з тероризмом.

Загалом щодо цих організацій одразу сім пунктів у списку.

Ще один пункт стосується зняти санкцій оборонної промисловості щодо Туреччини. Швеція та Фінляндія їх наклали після того, як Туреччина розпочала військову операцію в Сирії, щоб боротися там з представниками Робітничої партії Курдистану.

Обом країнам було запропоновано зняти обмеження оборонної промисловості щодо Туреччини.

Також обидві країни мають поділитися розвідувальними даними з Туреччиною.

Десятий пункт передбачає, що якщо Швеція та Фінляндія стануть членами НАТО, вони повинні виконати ці зобов’язання.

Постійні вимоги Туреччини

Після того, як було Швеція та Фінляндія оголосили про намір стати членами НАТО, Туреччина почала виставляти чимало вимог. Країна вирішила відігратися за всі попередні образи. Адже претензії були не лише до Швеції та Фінляндії, але й інших країн НАТО, у тому числі США.

На Туреччину були накладені санкції після того, як країна закупила російські системи протиповітряної оборони С-400. Тоді Анкару попередили, що така покупка ставить під загрозу авіацію Альянсу. Але Туреччина таки закупила озброєння в Росії та встановила його. За це країну виключили з розробки літака F-35 та не продали нову партію F-16. Зараз Туреччина намагалася тиснути на США через Фінляндію та Швецію, але не вдалося.

Пункт щодо того, що Швеція та Фінляндія мають виконати вимоги Туреччини, пов'язаний з тим, що країна свого часу вже "попеклася" на обіцянках, які не були виконані. В Туреччині це вже назвали "помилками минулого". Мова йде про повернення Греції в НАТО. Країна була прийнята в Альянс у 1952 році, як і Туреччина. Але вийшла звідти в 1974 році, коли розпочалася війна на Кіпрі. В 1980 році Греція захотіла повернутися в НАТО. І Туреччина таки погодилася на це. Та після цього саме Афіни стали перепоною на шляху Туреччини до членства в ЄС, активно блокуючи заявку Анкари. Між країнами й далі тривають територіальні суперечки щодо частин Егейського та Середземного морів.

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