Туреччина схвалила використання власної вакцини проти коронавірусу

Агентство з ліків та медичного обладнання Туреччини (TITCK) дозволило екстрене використання вакцини проти коронавірусу Turkovac на території країни.

Мешканці Туреччини зможуть почати щепитися місцевим препаратом вже до кінця 2021 року.

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Наша вакцина Turkovac, яка отримала необхідні дозволи після тривалого періоду вивчення і підготовки, є результатом наших зусиль щодо захисту країни від епідемії найбільш ефективним способом,

– заявив президент Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Міністр охорони здоров'я країни Фахреттін Коджа підкреслив, що Turkovac – повністю турецька розробка. За його словами, за деякими показниками цей препарат "перевершує ряд закордонних аналогів".

Коли розпочнеться масове виробництво Turkovac

Препарат вже почали випускати на підприємстві в провінції Шанлиурфа. Міністр охорони здоров'я країни Туреччини повідомив, що масове виробництво Turkovac розпочнеться найближчим часом.

Коли розпочнеться вакцинація

Глава МОЗ країни заявив, що перші партії вакцини почнуть надходити в медустанови до кінця 2021 року.

Що відомо про турецьку вакцину проти коронавірусу