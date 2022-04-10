Туреччина створить авіакомпанію для перевезення російських туристів, – ЗМІ
Джерело:Інтерфакс-Україна
Зрадонька прийшла, звідки не чекали – Туреччина вирішила створити нову авіакомпанію. Вона займатиметься перевезенням російських туристів на турецькі курорти.
Базуватиметься авіакомпанія в аеропорту Анталії, а рейси виконуватимуться лише з Росії на курорти Туреччини, пише газета Sabah.
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Туреччина створить авіакомпанію для російських туристів
Зараз влада Туреччини затвердила триетапну "дорожню карту" із залучення російських туристів до країни в умовах санкцій.
Таке рішення було прийнято на тлі воєнного конфлікту між Росією та Україною. Війна, яку розпочала РФ в Україні, призвела до проблем у туристичному секторі Туреччини, тому країна пішла на такий "прекрасний" вчинок.
Мінкультури та туризму, Мінтранс, а також Міністерство казначейства та фінансів у ситуації, що склалася, затвердили триетапну дорожню карту для залучення туристів із РФ, зокрема йдеться про створення нової авіакомпанії,
– йдеться у повідомленні.
На думку влади, завдяки цій авіакомпанії можна буде залучити додатково мільйон російських туристів. За їх словами, це покращить ситуацію в країні.
Що включає "дорожня карта" проєкту
- кредити під державні гарантії для підтримки кількох великих компаній, що приймають
- створення нової авіакомпанії, до якої залучать літаки без ризиків вторинних санкцій, а також страхових ризиків.
- виділення 1,5 мільйонів крісел на рейсах Turkish Airlines для "пакетних" туристів
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