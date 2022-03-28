Туреччина виявила ще одну міну у Чорному морі, тепер біля кордону з Болгарією

Днями у протоці Босфор знайшли російську міну. Тепер Департамент національної оборони Туреччини виявив ще одну міну у Чорному морі, але вже біля кордону з Болгарією

Міну виявили на морському узбережжі Інеада у провінції Киркларелі. Це приблизно за 5 кілометрів на південь від річки Мутлудері, яка утворює кордон із Болгарією.

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На несподівану знахідку натрапили зранку 28 березня. На місце виклику прибула група підводної оборони, яка намагається нейтралізувати небезпечний боєприпас.

28 березня зранку на морському узбережжі Інеада, недалеко від кордону Болгарії, було виявлено міну. Групи підводної оборони (SAS) в регіоні швидко перевели на місце інциденту. Міна, про яку йдеться, була захищена командами SAS, було розпочато втручання для її нейтралізації,

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