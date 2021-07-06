У МінТОТ пояснили, як розподілятиметься збудоване Туреччиною житло для кримських татар

Міністерство тимчасово окупованих територій не братиме участь у розподілі квартир, які побудує Туреччина для кримських татар. За задумом, цим займатимуться представники корінного народу.

Як пояснив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський, у питанні розподілу квартир буде локальне самоврядування.

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Як розподілятимуть квартири

Замлинський зазначив, що Мінреінтеграції пропонує, аби розподіл житла проводив безпосередньо кримськотатарський народ.

"Вони самі будуть визначати, які кому квартири – та скільки. Тобто Мінреінтеграції до цього не буде причетне. Образно кажучи, буде таке локальне самоврядування в межах цього корінного народу,

– пояснив заступник міністра.

Про які квартири мовиться

Ще у квітні 2021 року президент Володимир Зеленський зустрівся з лідером Туреччини Реджепом Ердоганом. Тоді вони обговорили низку важливих питань українсько-турецького співробітництва. Зокрема, лідери підписали міжурядову угоду про співпрацю у галузі житлового будівництва.

Вона дає можливість побудувати 500 квартир для кримських татар. Зеленський назвав цей проєкт дуже важливим для зближення народів.

На якому етапі реалізація проєкту

За словами Замлинського, на наступному пленарному засіданні планується ратифікація Рамкової угоди між Україною та Туреччиною щодо будівництва житла. І лише після цього до України приїде турецька сторона і зареєструє своє представництво.

Відводяться земельні ділянки, вони вже сформовані, але формально рішення повинні прийняти органи місцевого самоврядування. Далі йдуть тендерні процедури, які проводять представники Туреччини,

– розповів він.

Потім, в установленому порядку йде проєктування, будівництво і здача в експлуатацію, додав заступник міністра.