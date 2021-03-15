Туреччина звинуватила Сирію у ракетних обстрілах: є загиблі

Міноборони Туреччини звинуватило Сирію у нанесенні ракетного удару по двом населеним пунктам у підконтрольній Анкарі північній частині провінції Алеппо. За даними ЗМІ, внаслідок атаки загинуло 4 людини.
Джерело:Міноборони Туреччини
Що відомо про атаку
Після того, як випустили ракети, спалахнула масштабна пожежа.
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Ракети, випущені з аеропорту Кувейрес в Алеппо, що перебуває під контролем сирійського режиму, вразили населені пункти і цистерни з нафтою в районах Джераблус і Ель-Баб,
– заявили у Міноборони.
Обстріл здійснили балістичними ракетами і багатозарядними ракетними установками.
Турецька сторона також направила звернення у Росію про необхідність не допускати подібних атак з боку Сирії.
Сирія здійснила ракетні обстріли по Туреччині: відео
Після обстрілів спалахнула пожежа: відео
Жертви та постраждалі
У турецькому міністерстві наголосили, що внаслідок ракетного обстрілу постраждали цивільні. Водночас Arab News повідомило про 4 загиблих та 24 постраждалих, які отримали травми та опіки.
За даними видання, ракети випустили на імпровізовані нафтопереробні заводи. Пожежа розповсюдилася на 180 нафтових танкерів. Рятувальники годинами гасили вогонь.