Туреччина звинуватила Сирію у ракетних обстрілах: є загиблі

Міноборони Туреччини звинуватило Сирію у нанесенні ракетного удару по двом населеним пунктам у підконтрольній Анкарі північній частині провінції Алеппо. За даними ЗМІ, внаслідок атаки загинуло 4 людини.

Що відомо про атаку

Після того, як випустили ракети, спалахнула масштабна пожежа.

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Ракети, випущені з аеропорту Кувейрес в Алеппо, що перебуває під контролем сирійського режиму, вразили населені пункти і цистерни з нафтою в районах Джераблус і Ель-Баб,

– заявили у Міноборони.

Обстріл здійснили балістичними ракетами і багатозарядними ракетними установками.

Турецька сторона також направила звернення у Росію про необхідність не допускати подібних атак з боку Сирії.

Сирія здійснила ракетні обстріли по Туреччині: відео

Після обстрілів спалахнула пожежа: відео

Жертви та постраждалі

У турецькому міністерстві наголосили, що внаслідок ракетного обстрілу постраждали цивільні. Водночас Arab News повідомило про 4 загиблих та 24 постраждалих, які отримали травми та опіки.

За даними видання, ракети випустили на імпровізовані нафтопереробні заводи. Пожежа розповсюдилася на 180 нафтових танкерів. Рятувальники годинами гасили вогонь.