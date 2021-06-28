У Туреччині автобус з українськими туристами виїхав на зустрічну смугу: є постраждалі

У провінції Айдин, що на заході Туреччини, сталася ДТП за участю українських туристів. У результаті аварії постраждали 5 громадян України, їх госпіталізували до місцевої лікарні.

Аварія сталася на трасі в районі Секе, що в провінції Айдин, приблизно о 6:00 27 червня.

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Українці потрапили у ДТП в Туреччині

За попередньою інформацією, українські туристи їхали в мікроавтобусі, яким керував 52-річний місцевий житель. З невідомої причини транспорт вийшов з-під контролю, виїхав на зустрічну смугу, де й врізався в інший автомобіль.

Наразі триває розслідування інциденту. За попередніми висновками, водій мікроавтобусу заснув за кермом.



Мікроавтобус з українськими туристами потрапив в ДТП у Туреччині / Фото Ege Haber

Внаслідок аварії є багато потерпілих

У ДТП постраждали 9 людей, зокрема водії транспортів, які зіткнулися, а також 1 пасажир та 5 туристів з України. Усіх потерпілих доправили до місцевої лікарні.



В аварії постраждали 5 українців / Фото Ege Haber

Аварія трапилася біля міста Секе: дивіться карту