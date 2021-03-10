У Туреччині автобус зірвався зі скелі: загинули школярі

У провінції Батман сервісний автобус скотився у прірву. Транспорт перевозив школярів та працівників текстильного підприємства.
Джерело:NTV
Деталі трагедії у Туреччині
ДТП трапилося на південному сході Туреччини. Мікроавтобус з'їхав із скелі висотою у 300 метрів.
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Аварію побачили перехожі. Вони й подзвонили у поліцію.
Аби допомогти рятувальникам та лікарям дістати постраждалих із прірви, місцеві мешканці створювали живий ланцюг на схилах.
Що відомо про постраждалих
Внаслідок аварії 27 людей постраждали. З них 5 перебувають у важкому стані в лікарні.
Крім того, двоє школярів загинули. Відомо, що вони були братом та сестрою.
Аби врятувати постраждалих люди утворили живий ланцюг на скелі / Фото NTV
Пасажирів мікроавтобуса госпіталізували у лікарні / Фото NTV
Місцеві мешканці допомагали врятувати постраждалих у ДТП / Фото NTV