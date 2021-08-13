У затопленій Туреччині чоловік намагався вибратися з авто, але його змило потоком: відео

13 серпня 2021 , 17:13
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Джерело:

24 канал

Після масштабних лісових пожеж Туреччина потерпає від іншого стихійного лиха – північ країни накрили повені. Внаслідок негоди загинули щонайменше 6 людей.

Найбільше постраждали частина провінцій Кастамону, Бартин та Синоп. Вони розташовані на чорноморському узбережжі Туреччини.

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Рятувальники вже евакуювали майже 2 тисячі осіб. Станом на 13 серпня загальне число загиблих вже сягнуло 27 осіб. У мережі очевидці публікують кадри, які демонструють руйнівні наслідки негоди. 

На одному з таких відео видно воду, який зносить все на своєму шляху. Водій намагається вибратися з авто на сушу, але не може протистояти потоку. Подальша його доля – наразі невідома. 

Чоловіка змило потоком води у Туреччині: дивіться відео

Туреччина після пожеж потерпає від повеней: дивіться відео

Десятки автомобілів розбиті. На півночі Туреччини люди застрягли на даху заправної станції під час сильної повені.

Руйнівні повені на півночі Туреччини: що відомо

  • Рясні зливи накрили чорноморське узбережжя Туреччини 10 серпня, це спровокувало повені. Постраждали житлові будинки, підприємства, мости та дороги.
  • Внаслідок негоди у провінції Кастамону 12 серпня зруйнувався 8-поверховий будинок. Він миттєво обвалився у воду. 
  • Турецький президент Реджеп Ердоган вирушає у постраждале місто Бозкурт. Там він огляне наслідки стихійного лиха та зустрінеться з місцевими мешканцями.
Автор: Ірина Буртик