У Туреччині в ДТП загинули двоє українців, ще двоє потрапили в лікарню

У Туреччині 4 громадян України потрапили у ДТП. Унаслідок аварії двоє молодих людей загинули та ще двоє – госпіталізовані.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 20:30 у неділю, 16 травня, неподалік від турецького міста Денізлі.

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Повідомляється, що автомобіль, у якому було четверо українських туристів, втратив керування, з’їхав дороги і перекинувся. Наразі невідомо, хто з них перебував за кермом.

Що відомо про учасників ДТП

Олександр Попов, якому було лише 27 років, загинув на місці ДТП.

Від отриманих травм у лікарні місті Аджипаям померла також і 27 річна Анастасія Пришко.

Наразі у серйозному стані перебуває Анастасія Несеренко. ЇЇ доправили у госпіталь при університеті Памуккале.

Про самопочуття четвертого українця Владислава Зикрана наразі нічого невідомо.

Про загибель Олександра Попова та Анастасії Пришко також повідомили в Інституті бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету, де вони навчалися.

Вчора загинули двоє наших студентів. Попов Олександр та Пришко Анастасія. Зовсім юні. Найкращі, яскраві, талановиті, цілеспрямовані, активні члени студентського директорату інституту. Красива та любляча пара,

– зазначили у закладі.