У Туреччині сталася аварія за участю автобуса з українцями: є жертва і десятки постраждалих
Джерело:DHA
У турецькому місті Мугла 13 вересня автобус з українськими туристами зіткнувся з транспортом, який перевозив студентів. У результаті аварії 1 людина загинула, ще щонайменше 30 – отримали травми.
Аварія за участю автобуса з українськими туристами сталася 13 вересня, приблизно о 7:30 на 13-му кілометрі траси Мугла – Денізлі.
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Деталі ДТП з українцями у Туреччині
У 54-річного водія туристичного автобуса за кермом стався серцевий напад. У цей час він перевозив 41 українського та російського туриста з Бодрума до Денізлі.
У результаті автобус з туристами втратив контроль, виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся там з автобусом зі студентами.
Одразу після аварії на місце інциденту вирушили карети швидкої допомоги, поліцейські та рятувальники.
Є жертва та багато постраждалих
Водій туристичного автобуса помер на місці події. Крім того, внаслідок аварії постраждали щонайменше 30 людей, зокрема й студенти. Стан 3 із них – важкий. Наразі потерпілих доставили до найближчих лікарень.
Водночас видання Olum Haberi пише, що травми отримали 49 людей: 7 студентів та 41 український турист. Про російських відпочивальників в автобусі ЗМІ не повідомляє.
Поліція розпочала розслідування інциденту.
Є жертва аварії в Туреччині за участю українців / Фото DHA
Реакція МЗС України
У коментарі 24 каналу речник відомства зазначив, що наразі всю інформацію про жертв і постраждалих уточнюють.
У турецькій Муглі сталася ДТП з українцями: дивіться картуЗверніть увагу! У провінції Айдин, що на заході Туреччини, наприкінці червня сталася ДТП за участю українських туристів. У результаті аварії постраждали 5 громадян України, їх госпіталізували до місцевої лікарні.