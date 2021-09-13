У Туреччині сталася аварія за участю автобуса з українцями: є жертва і десятки постраждалих

У турецькому місті Мугла 13 вересня автобус з українськими туристами зіткнувся з транспортом, який перевозив студентів. У результаті аварії 1 людина загинула, ще щонайменше 30 – отримали травми.

Аварія за участю автобуса з українськими туристами сталася 13 вересня, приблизно о 7:30 на 13-му кілометрі траси Мугла – Денізлі.

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Деталі ДТП з українцями у Туреччині

У 54-річного водія туристичного автобуса за кермом стався серцевий напад. У цей час він перевозив 41 українського та російського туриста з Бодрума до Денізлі.

У результаті автобус з туристами втратив контроль, виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся там з автобусом зі студентами.

Одразу після аварії на місце інциденту вирушили карети швидкої допомоги, поліцейські та рятувальники.

Є жертва та багато постраждалих

Водій туристичного автобуса помер на місці події. Крім того, внаслідок аварії постраждали щонайменше 30 людей, зокрема й студенти. Стан 3 із них – важкий. Наразі потерпілих доставили до найближчих лікарень.

Водночас видання Olum Haberi пише, що травми отримали 49 людей: 7 студентів та 41 український турист. Про російських відпочивальників в автобусі ЗМІ не повідомляє.

Поліція розпочала розслідування інциденту.



Є жертва аварії в Туреччині за участю українців / Фото DHA

Реакція МЗС України

У коментарі 24 каналу речник відомства зазначив, що наразі всю інформацію про жертв і постраждалих уточнюють.

У турецькій Муглі сталася ДТП з українцями: дивіться карту