У Туреччині перекинувся туристичний автобус: багато загиблих і поранених
Джерело:Hurriyet
У Туреччині сталася ДТП за участі туристичного автобуса. Внаслідок аварії шестеро людей загинули та ще 41 – зазнала поранень.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася на 47 кілометрі автомагістралі Конья-Аксарай. Транспортний засіб рухався з Ізміру до Каппадокії, коли з'їхав з дороги та перекинувся.
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Водій не впорався із кермуванням через слизьку дорогу й вилетів з проїжджою частини на узбіччя. На момент аварії у салоні автобуса перебували 47 пасажирів і двоє водіїв.
Унаслідок ДТП загинули шестеро осіб і 41 постраждала. Потерпілих оперативно доправили до лікарні.
Чи є серед потерпілих українці
Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, чи є серед постраждалих українці.
За інформацією турецьких правоохоронців, громадян України немає серед постраждалих внаслідок аварії туристичного автобуса на автомагістралі Конья-Аксарай в Туреччині,
– зазначив дипломат.
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