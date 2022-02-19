У Туреччині перекинувся туристичний автобус: багато загиблих і поранених

У Туреччині сталася ДТП за участі туристичного автобуса. Внаслідок аварії шестеро людей загинули та ще 41 – зазнала поранень.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася на 47 кілометрі автомагістралі Конья-Аксарай. Транспортний засіб рухався з Ізміру до Каппадокії, коли з'їхав з дороги та перекинувся.

Читайте також Протаранив понад 30 авто: у Німеччині п'яний водій влаштував масштабну ДТП

Водій не впорався із кермуванням через слизьку дорогу й вилетів з проїжджою частини на узбіччя. На момент аварії у салоні автобуса перебували 47 пасажирів і двоє водіїв.

Унаслідок ДТП загинули шестеро осіб і 41 постраждала. Потерпілих оперативно доправили до лікарні.

Чи є серед потерпілих українці

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, чи є серед постраждалих українці.

За інформацією турецьких правоохоронців, громадян України немає серед постраждалих внаслідок аварії туристичного автобуса на автомагістралі Конья-Аксарай в Туреччині,

– зазначив дипломат.

Схожа аварія в Україні: що відомо