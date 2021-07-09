Переймають досвід України: у Туреччині вже продають гарячу кукурудзу на пляжах – відео

Українські пляжі відомі тим, що людям постійно пропонують купити гарячу кукурудзу, медову баклаву чи пиріжки. Такий досвід тепер перейняли й інші країни. Зокрема, Туреччина.

Відео зняла одна з українок, яка відпочивала на турецькому курорті. Вона сказала, що цей продавець нагадав їй Україну.

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Гаряча кукурудза на пляжі Туреччини

Ситуація трапилась на одному з пляжів Анталії. Що цікаво, там кукурудзу продають дешевше, ніж на українських курортах. В Туреччині туристи можуть придбати 1 кукурудзу за 1 долар.

Наразі опублікували відео лише з кукурудзою. Про те, чи продають іншу їжу – наразі невідомо.

"Звичайно ж, для повного щастя не вистачає пахлави медової, насіння, креветок і тараньки", – додали у дописі.

На турецькому пляжі продають кукурудзу: дивіться відео

Реакція українців

У телеграмі почали активно обговорювати такий бізнес та порівнювати його з українськими курортами. Людей обурює зокрема те, що ціна в Україні дорожча.

Один з користувачів зазначив, що така практика в Анталії – вже не перший рік. Також оцінили і доброзичливість усміхненого продавця.

"Думаю, було приємно, коли в чужій країні підійшов усміхнений чоловік, що розмовляє зрозумілою тобі мовою, станцював танець і не був проти камери. Мені здається, що на наших курортах менша ймовірність такого зустріти", – написала у коментарях користувачка Софія.