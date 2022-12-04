У Туреччині пролунав вибух у житловому будинку: є постраждалі

У неділю, 4 грудня, у місті Шанлиурфа на південному сході Туреччини пролунав вибух. Місцеві ЗМІ повідомляють про 6 постраждалих.

Зазначають, що вибух прогримів на першому поверсі 6-поверхового житлового будинку. Вибухова хвиля частково зруйнувала перекриття у будівлі, постраждало 6 осіб.

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Що відомо про моторошний інцидент

ЗМІ інформують, що вибух стався на першому поверсі шестиповерхового житлового будинку в районі Акчакале турецького міста Шанлиурфа. Там були розташовані майстерні.

Вибухова хвиля частково зруйнувала перекриття у будівлі. Внаслідок вибуху в сусідніх будинках вилетіли вікна, пошкоджено припарковані на вулиці автомобілі, зазначають журналісти.

Наразі причини вибуху невідомі.

Наслідки вибуху у Туреччині: дивіться фото

Пожежі та вибухи у Туреччині: головне

28 листопада у Туреччині сталася пожежа на хімічному заводі. Він розташований в Памуккалі у провінції Денізлі.

Працівників підприємства вдалося евакуювати. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У туристичній частині Стамбула 13 листопада пролунав вибух. Внаслідок цього відомо про 81 поранену людину та 6 загиблих.

Також у Стамбулі 15 листопада вибухнув замінований автомобіль. Відомо про 4 постраждалих. Вогонь пошкодив будівлю та банкомат.

Окрім цього, 16 листопада у Стамбулі стався вибух. Внаслідок цього постраждали близько 10 осіб.

Шанлиурфа – це місто на південному сході Туреччини, столиця мулу Шанліурфа. Раніше був відомий як Едеса. У Шанлиурфі проживає змішане турецьке, курдське та арабське населення. Місто розташоване на рівнині приблизно за 80 кілометрів на схід від річки Євфрат.