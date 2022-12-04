У Туреччині пролунав вибух у житловому будинку: є постраждалі
Джерело:Sabah
У неділю, 4 грудня, у місті Шанлиурфа на південному сході Туреччини пролунав вибух. Місцеві ЗМІ повідомляють про 6 постраждалих.
Зазначають, що вибух прогримів на першому поверсі 6-поверхового житлового будинку. Вибухова хвиля частково зруйнувала перекриття у будівлі, постраждало 6 осіб.
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Що відомо про моторошний інцидент
ЗМІ інформують, що вибух стався на першому поверсі шестиповерхового житлового будинку в районі Акчакале турецького міста Шанлиурфа. Там були розташовані майстерні.
Вибухова хвиля частково зруйнувала перекриття у будівлі. Внаслідок вибуху в сусідніх будинках вилетіли вікна, пошкоджено припарковані на вулиці автомобілі, зазначають журналісти.
Наразі причини вибуху невідомі.
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