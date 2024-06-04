У Туреччині розбився військовий літак

У Туреччині сталась авіакатастрофа. Там розбився військовий літак.

Турецький військовий навчальний літак розбився у центральній провінції Кайсері 4 червня. Міністерство оборони повідомило, що загинули двоє солдатів.

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Загинули пілоти

Тренувальний літак SF-260 D злетів з авіабази в Кайсері з двома пілотами на борту для тренувань. Після цього він розбився з невідомої причини.

На місце катастрофи були направлені бригади екстреної допомоги. Вони встановили, що обидва пілоти загинули в результаті катастрофи.

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