Туреччина заявила про потребу реформувати систему міжнародної безпеки

Очільник МЗС Туреччини розкритикував систему міжнародної безпеки. Політик заявив, що повномасштабна війна, яку Росія почала проти України показала необхідність її реформування.

Відповідну інформацію Мевлют Чавушоглу озвучив, виступаючи в турецькому місті Синопі, 17 квітня. Це трапилось на 53 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Туреччина закликала реформувати систему безпеки світу

Ми бачимо це на прикладі України, бачили це на прикладі пандемії коронавірусу. Необхідні реформи (системи безпеки – 24 канал), але Туреччина не буде сидіти склавши руки, чекати, коли вони відбудуться,

– запевнив політик.

Чавушоглу додав, що його країна підтримує територіальну цілісність всіх своїх сусідів.

До речі, міністр національної оборони країни Хулусі Акар заявив, що турецькі кораблі, виділені для евакуації громадян Туреччини та мирних жителів України, готові взяти на борт вантаж гуманітарної допомоги.

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