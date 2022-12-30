У Туреччині в ресторані стався вибух: щонайменше 7 загиблих
Джерело:Anadolu Ajansı
У турецькому місті Айдин 30 грудня стався вибух у ресторані. Вже відомо про загиблих та поранених.
Вибух стався близько 15:30 на вулиці Кіпр в районі Назіллі. У ресторані перебували понад 20 осіб.
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Міг вибухнути газовий балон
Губернатор Айдину повідомляє, що серед причин розглядають побутову версію – міг вибухнути газовий балон. Водночас NTV повідомляє, що вибух міг статись під час заміни труб у кухонній частині ресторану.
Щонайменше семеро людей загинули. Ще 4 зазнали поранення.
Вибух у ресторані Туреччини / Фото з турецьких ЗМІ
Люди вистрибували з вікон
Після вибуху повідомили, що двоє людей, які перебували всередині, вистрибнули з другого поверху ресторану.
Виникла пожежа, але її вдалося швидко загасити. Робота на місці триває.
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Ще один вибух у Туреччині
У місті Шанлиурфа 4 грудня також пролунав вибух. Він стався на першому поверсі шестиповерхового житлового будинку в районі Акчакале турецького міста Шанлиурфа. Там були розташовані майстерні. Місцеві ЗМІ повідомляли про 6 постраждалих.
Вибухова хвиля частково зруйнувала перекриття у будівлі. Внаслідок вибуху в сусідніх будинках вилетіли вікна, а також було пошкоджено припарковані на вулиці автомобілі.