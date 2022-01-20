У Туреччині випало по коліна снігу: фото та відео рекордних снігопадів
Джерело:Bianet
У Туреччині зафіксували найпотужніші снігопади за останні 54 роки. Ввечері 18 січня тисячі людей застрягли у кілометрових затор на трасах на півдні країни.
Сніг перекрив дороги до 700 селищ
На трасі Тарсус – Адана – Газіантеп застрягли тисячі автомобілів. 2 тисячі людей вже врятували зі снігової пастки.
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186 людей відвезли у лікарні. Рятувальні бригади роздали їжу близько 7 тисячам людей, які застрягли в автівках на дорозі. Продукти та воду доставляли на трасу гелікоптерами.
За даними відомства з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD), через негоду неможливо добратися до понад 700 сіл із південного сходу до північного заходу країни. Сніговий покрив сягає 40 сантиметрів.
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Ситуація на трасах Туреччини / Фото Bianet
У Туреччині зафіксували рекордний снігопад: відео
19 січня 2,8 тисячі людей все ще стояли у заторах, очікуючи на допомогу та покращення погоди.
На відео з місця події видно, що дороги повністю засипані снігом. Через це автомобілі не можуть їхати й людям доводиться багато годин сидіти у салоні.
Дивіться відео із засипаної снігом траси:
Пересуватися вулицями пішки також неабияк складно, адже снігу випало по коліна. Комунальні служби працюють у посиленому режимі. Коли припиниться снігопад – наразі невідомо.
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