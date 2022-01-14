У Туреччині випробовують дрони-камікадзе, які можуть змінити способи ведення війни
Джерело:Oryx
Туреччина нині розробляє технологію роїв БПЛА для використання у військових цілях. Це нібито може радикально змінити способи ведення бойових дій.
Зацікавленість Туреччини у БПЛА
Туреччина з великим інтересом розглядає БПЛА, що рояться. Турецька армія вже використовує гвинтокрилий дрон-камікадзе STM Kargu і незабаром представить оновлену версію Kargu-2 на додаток до свого швидкого арсеналу безпілотників.
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Хоча технічно Kargu не є БПЛА, що роїться, оперативний досвід, отриманий при широкомасштабному використанні серії Kargu, буде дуже корисний у майбутніх дослідженнях БПЛА, що рояться. На сьогодні Kargu розгорнуті в Сирії, Лівії та Нагірному Карабаху.
Управління оборонної промисловості Туреччини – цивільний інститут, який керує оборонною промисловістю країни, – підтримує низку проєктів з метою поступового створення технологічної бази для безпілотних літальних апаратів, що рояться.
Що відомо про дрони-камікадзе: коротко
Рої спритних безпілотних літальних апаратів повинні:
- атакувати наземні та повітряні цілі,
- виконувати розвідувальні завдання;
- вести радіоелектронну боротьбу, залишаючись у тісному контакті одне з одним і забезпечуючи безпрецедентний рівень незалежності операцій.
Наразі дрони, що рояться, проходять випробування та надійдуть на службу лише через кілька років.