У Туреччині внаслідок теракту загинуло щонайменше 4 людей: є багато поранених

У Туреччині, неподалік від Анкари, невідомі здійснили теракт на об’єкті аерокосмічної корпорації, там чули вибухи та постріли. Внаслідок цього, на жаль, є жертви та поранені.

Усе, що відомо про загиблих внаслідок теракту, скільки людей отримали поранення – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про жертв та постраждалих внаслідок теракту

Неподалік від Анкари стався вибух біля приміщення аерокосмічної та оборонної компанії Turkish Aerospace Industries, де виготовляють літаки, вертольоти, а також безпілотні літальні апарати. Співробітників компанії згодом вдалося евакуювати.

На місце події були направлені правоохоронці та військові, а також карети швидкої допомоги та пожежники. За словами, очільника турецького МВС Алі Єрлікая, внаслідок нападу кілька людей загинули та були поранені.

Спершу повідомили про 2 загиблих внаслідок стрілянини. Вже о 18:01 кількість зросла до трьох. Також з'явилася інформація про 14 постраждалих осіб через теракт. Вже за оновленою інформацією, о 18:18 число жертв збільшилося до 4.

Зауважимо, за оновленою інформацією, двох із трьох терористів ліквідовано.

До слова, попередньо, терористи діяли в парі, ймовірно, вони досі перебувають всередині приміщення. Наразі достеменно невідомо, чи вдалося їм взяти когось у заручники. Вочевидь детальніше про це повідомлять згодом.