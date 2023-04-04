Справжнє диво: відшукали матір немовляти, яке 2 місяці тому врятували з-під завалів у Туреччині

Немовля, яке вижило після 5 днів під завалами під час землетрусу, змогли возз'єднати з мамою. Вони не бачилися 2 місяці.

Дівчинка, на ім'я Вєтін, жила з родиною у провінції Хатай, де стався один із найбільш руйнівних землетрусів в Туреччини. Коли малечу знайшли рятувальники, її забрали до медичного центру, але весь час шукали батьків.

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Мати та донька не бачилися понад 2 місяці

Перевіряли заяви про зниклих дітей, а потім звіряли зразки ДНК. Зазначимо, що Вєтін всього лише 3,5 місяці.

Дівчинці дали прізвисько "Гізем", що перекладається як "диво". Дитина перебувала під завалами близько 128 годин. Також урятували матір немовляти Ясемін, але батько і двоє братів дівчинки загинули.

Пізніше Гізем була доставлена до Анкари президентським літаком і після обстеження в міській лікарні – поміщена в установу, підпорядковану міністерству у справах сім’ї та соціальних послуг Туреччини.

Міністерство почало пошук матері Гізем, перевіряючи заяви батьків про зниклих дітей, і остаточно підтвердивши батьківство немовляти, перевезло її з Анкари до Адани чартерним рейсом. Жінка досі лікується в місцевій лікарні.

"Возз'єднання матері та її дитини – одна з найцінніших справ у світі, – прокоментувала міністерка у справах сім’ї і соцпослуг Туреччини Дер’я Яник.

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