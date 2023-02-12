5 днів під завалами на руках у мами: у Туреччині врятували 9-річного хлопчика

У Туреччині станом на 12 лютого продовжують ліквідовувати наслідки моторошних землетрусів, які сколихнули країну. На щастя, під завалами досі знаходять живих.

Зокрема, вдалося врятувати 9-річного хлопчика. Він перебував під завалами 5 днів. Увесь цей час дитина чекала порятунку на руках у матері.

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У момент землетрусу жінка з сином перебували у дитячій кімнаті. Коли рятувальники розбирали завали, вони почули дитячий голос. Рятувальна операція була дуже небезпечною. Процес суттєво ускладнювала пральна машина, яка стояла біля стіни.

Водночас, зрештою, рятувальникам вдалося дістатися до хлопчика. Спершу медики намагалися стабілізувати його стан, не транспортуючи дитину. Однак згодом ухвалили рішення таки підняти дитину наверх.

Хлопчик отримав переохолодження та зневоднення. Окрім того, у нього зафіксували травми. Наразі дитина перебуває у лікарні.

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