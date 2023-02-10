У Туреччині врятували з-під завалів українку та її 4-річного сина

10 лютого 2023, 13:31
Читать новость на русском

Джерело:

CNN Turk

У Туреччині продовжують ліквідовувати наслідки руйнівних землетрусів. На щастя, під завалами досі знаходять живих. В Іскендеруні вдалося врятувати українку та її 4-річного сина.

Рятувальники провели ретельну операцію з порятунку. Наразі матір та сина вже передали медичним бригадами.

Зверніть увагу Землетруси у Туреччині й Сирії – понад 21 000 жертв, рятувальна операція триває: хронологія

На щастя, життю Олени та її сина нічого не загрожує. Їхній стан оцінюють як задовільний.

 

 

 
Автор: Мар'яна Бекало