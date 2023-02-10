У Туреччині врятували з-під завалів українку та її 4-річного сина
10 лютого 2023, 13:31Читать новость на русском
Джерело:CNN Turk
У Туреччині продовжують ліквідовувати наслідки руйнівних землетрусів. На щастя, під завалами досі знаходять живих. В Іскендеруні вдалося врятувати українку та її 4-річного сина.
Рятувальники провели ретельну операцію з порятунку. Наразі матір та сина вже передали медичним бригадами.
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На щастя, життю Олени та її сина нічого не загрожує. Їхній стан оцінюють як задовільний.