У Туреччині вже випав перший сніг

На північному сході Туреччини вже випав перший сніг. Температура в цьому регіоні опустилась до -5 градусів за Цельсієм.

Цього року сюди зима прийшла незвично рано. Хоча сніг і випав поки що лише в гірських регіонах.

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Зима на сході Туреччини

Сніг випав найбільше в районі Ардахан на північному сході Туреччини. Це неподалік кордону з сусідньою Грузією.

Снігопад був настільки несподіваним і сильним, що через нього сталися перебої в русі транспорту на перевалі Кизилгедік, який з'єднує міста Карс й Ардахан.

Місто Ардахан на північному сході Туреччини: карта

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