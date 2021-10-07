У Туреччині вже випав перший сніг

7 жовтня 2021 , 01:55
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Джерело:

TRT Haber

На північному сході Туреччини вже випав перший сніг. Температура в цьому регіоні опустилась до -5 градусів за Цельсієм.

Цього року сюди зима прийшла незвично рано. Хоча сніг і випав поки що лише в гірських регіонах.

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Зима на сході Туреччини

Сніг випав найбільше в районі Ардахан на північному сході Туреччини. Це неподалік кордону з сусідньою Грузією.

Снігопад був настільки несподіваним і сильним, що через нього сталися перебої в русі транспорту на перевалі Кизилгедік, який з'єднує міста Карс й Ардахан.

Місто Ардахан на північному сході Туреччини: карта

Два одночасні сезони в Туреччині

  • Погода фактично розділила країну на два різні сезони. Поки на пінічному сході вже чути аромат зими, на південному заході досі триває курортний сезон.
  • Так, у курортній Анталії температура повітря становить 28 градусів. Тим часом температура води близька до 26 градусів. Тож туристи досі є частими відвідувачами пляжів.
Автор: Василь Денисюк