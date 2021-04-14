У Туреччині зіткнулись два вантажні потяги, є постраждалі: фото, відео

У Туреччині сталась аварія двох вантажних потягів. Поїзди зіткнулись 14 квітня у провінції Адана, що на півдні країни. Постраждали двоє машиністів.

Один з товарних потягів наїхав на поїзд, що рухався перед ним. Кілька вагонів зійшли з рейок.

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Травмувались двоє машиністів

Травми отримали двоє машиністів, які їхали в другому потязі. Їх доправили до лікарні. Медики оцінили їхні поранення як неважкі.

На місце аварії вирушили поліцейські та рятувальники. Експерти встановлюють причини аварії. Триває розслідування.

З рейок зійшли кілька вагонів / Фото DHA

Дивіться відео з місця аварії:

На Тайвані в аварії потяга загинули пів сотні людей

Зазначимо, що 2 квітня на Тайвані сталась масштабна аварія на залізниці. З рейок зійшов пасажирський потяг. Загинули більше ніж 50 людей. Поранення отримали понад 130 осіб. Експрес з Тайбея до Тайдуна перевозив від 250 до 300 пасажирів. Через моторошну катастрофу кілька вагонів практично розірвало. Трагедія сталась через вантажівку, яка в'їхала в потяг.