У Туреччині виявили тіло росіянки, яка зникла два тижні тому

У Туреччині команда рятувальників знайшла тіло загиблої росіянки, яка зникла понад два тижні тому в Мармарисі. Востаннє росіянку бачили зранку 17 серпня.

48-річна Наталія Сомова приїхала до Туреччини на відпочинок із Москви 11 серпня. Там росіянка планувала відсвяткувати свій день народження. Через 6 днів вона вийшла з готелю, щоб прогулятися на природі, але так і не повернулася. Подробиці інциденту публікують російскі телеграм-канали, передає 24 Канал.

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В Туреччині знайшли тіло росіянки

Камери спостереження зафіксували, що востаннє жінку бачили біля Карійської стежки (протяжний пішохідний маршрут) близько 7:30 ранку 17 серпня. Через два дні родичі зрозуміли, що Наталія зникла, адже жінка не виходила на зв'язок та не відповідала на дзвінки.

У суботу, 31 серпня, на крутому схилі скелі в районі Ічмелер біля бухти Кизилбюк знайшли мобільний телефон жінки. Команди рятувальників зосередилися на цьому районі пошуків, вони спустилися мотузками на скелю і дісталися тіла росіянки. Загони берегової охорони Туреччини доставили загиблу на сушу.

До слова, раніше стало відомо, що у курортному районі Кушадаси в Туреччині виявили мертвим Махіра Мамедова. Раніше він був охоронцем президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Поліція розпочала розслідування, але версії того, що сталося, поки що відсутні.