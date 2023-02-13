Відновлювати нема сенсу: у Туреччині після землетрусу знесуть ціле місто
13 лютого 2023, 21:20Читать новость на русском
Джерело:NTV
Одне з міст у Туреччині буде повністю знесено після землетрусу 6 лютого. Воно постраждало найбільше.
Йдеться про місто Нурдагі на півдні Туреччини. Місцева влада запевняє, що згодом його відбудують заново.
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Влада обіцяє відбудувати місто згодом
Наразі в Нурдагі триває розбір уламків і пошуково-рятувальні роботи. Місцева влада заявила, що 100% міста не підлягають відновленню і будуть знесені. До стихійного лиха там проживали близько 17 тисяч осіб.
Усі наші команди працюють разом. Всі наші команди роблять величезний внесок. Під уламками в останніх 8 квартирах у Нурдагі ведуться пошуково-рятувальні роботи,
– повідомляє місцева влада.
Збитки від руйнівного землетрусу
- Згідно з попередніми оцінками потужні землетруси в Туреччині призведуть до втрат в економіці на суму 84 мільярди доларів або близько 10% ВВП.
- За прогнозами конфедерація турецьких підприємств і бізнесу, землетруси магнітудою 7,7 і 7,6, що сталися 6 лютого, завдали шкоди житловим будинкам на суму близько 70,8 мільярда доларів і ще 10,4 мільярда доларів втрат національного доходу.
- Група Turkonfed, заявила, що втрати робочої сили обійдуться турецькій економіці у 2,9 мільйона доларів. Від землетрусів серйозно постраждали 10 провінцій і 13,5 мільйона людей на південному сході країни, а також у сусідній Сирії.