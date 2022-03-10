Турецька авіакомпанія Pegasus Airlines призупинить рейси до Росії. Там заявили, що рішення ухвалили через ризики.

Відповідну інформацію оприлюднили на сайті компанії. Таке рішення компанія ухвалина на 15 день війни, яку Росія почала проти України.

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Авіакомпанія Pegasus Airlines не літатиме у Росію та з неї

У зв'язку з експлуатаційними ризиками за цих умов, усі наші рейси до та з Росії були тимчасово припинені з 13 березня 2022 року (включно) до 27 березня 2022 року,

– мовиться у повідомленні.

Додали, що люди зможуть безкоштовно змінити чи скасувати квитки на сайті.



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