Турецька компанія Baykar Makina презентувала новий Bayraktar MIUS з українським двигуном

Турецька компанія Baykar Makina, яка створила відомий безпілотник Bayraktar, презентувала новий прототип бойового БПЛА. Він матиме назву Kızılelma та буде оснащений українськими двигунами.

Відповідні фото опублікували на сторінці компанії Baykar Makina у твітері 27 березня.

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Раніше на сайті компанії з'явилася заява про перший прототип нового безпілотника. Національна безпілотна бойова літальна система (MIUS) отримала назву Kızılelma ("червоне яблуко").

MUIS буде оснащений реактивним двигуном і, як очікується, зможе злітати і приземлятися на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu (будується),

– мовиться в повідомленні.

Прототип нового Bayraktar MIUS / Фото з твітеру Baykar

Додамо, що цей дрон буде першим реактивним безпілотником компанії. Платформа літатиме із надзвуковою швидкістю на великій висоті. Перший політ раніше був запланований на 2023 рік.

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