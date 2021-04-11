Виявив російські танки й гаубиці: турецький безпілотник вперше здійснив виліт в зону ООС

Ударний безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2 вперше провів спостережну місію в зоні проведення ООС. Під час польоту турецький апарат виявив чимало російської військової техніки.
Джерело:фейсбук Юрія Мисягіна
Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" та заступник голови оборонного комітету Юрій Мисягін.
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За словами Мисягіна, Bayraktar TB2 здійснив політ з метою спостереження. Він додав, що під час польоту дрон виявив:
- ворожі зенітні ракетні комплекси Панцирь-С1, С-125, Тор;
- танки та гаубиці.
Безпілотник підняли в небо в районі Нової Каховки Херсонської області, звідти направили на північний схід.Цікаво! Безпілотники Bayraktar турецького виробництва стоять на озброєнні Збройних сил України з 2019 року. Дрон озброєний високоточним високотехнологічним ракетним озброєнням для знищення бронетехніки, інженерних і фортифікаційних споруд.
Раніше ОБСЄ поскаржилася, що окупанти на Донбасі блокують роботу безпілотників Спостережної моніторингової місії. В ОБСЄ наголосили, що окупанти з лютого 2021 року почали більше перешкоджання роботі СММ на окупованих територіях.
За березень 2021 року зафіксували 92 факти глушіння безпілотників СММ, а за перший тиждень квітня 2021 року вже 50 таких випадків. Також міжнародні спостерігачі поскаржилися, що ворог блокує роботу фактично по всій лінії розмежування.